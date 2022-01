Tunisie : Le ministre du tourisme en Espagne pour promouvoir la destination tunisienne

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a tenu une série de rencontres avec les professionnels et acteurs du secteur du tourisme en Espagne, en présence de l’ambassadeur de Tunis en Espagne, Fatma Omrani chergui, en marge de la visite de deux jours qu’il effectue à Madrid du 17 au 19 janvier 2022.

Une mission qu’il a commencée par une rencontre avec le président de la confédération espagnole des agences de voyage, le président de l’office national du tourisme espagnol, et les délégations les accompagnant.

« La rencontre a porté sur la situation touristique dans les deux pays, face à l’épidémie du Coronavirus et les moyens de renforcer la coopération bilatérale pour augmenter le flux de touristes espagnols vers la Tunisie ».

Le ministre a appelé les professionnels espagnols « à développer davantage leurs activités touristiques vers la destination tunisienne, qui se prévaut d’attributs touristiques distingués, outre le tourisme balnéaire et de loisirs, à l’instar du tourisme culturel, saharien, sportif, écologique…de l’artisanat et autres produits touristiques prisés par le touriste espagnol ».

Les professionnels du tourisme et de voyage espagnols ont valorisé la destination tunisienne, du fait « des attributs touristiques riches et uniques, et de la proximité géographique de l’Espagne, autant de facteurs pour inciter les touristes ibériques à se diriger vers la Tunisie pour passer leurs vacances, pendant la prochaine saison ».

Ils ont exprimé leur détermination à développer davantage leurs activités et à programmer des vols vers la destination tunisienne.

Le ministre a, par ailleurs, rencontré le Directeur Général de la chaîne hôtelière, Vincci, il était question de développer les investissements de cette enseigne touristique en Tunisie ».

Le responsable s’est dit fier de l’investissement de cette chaîne internationale en Tunisie et la détermination à continuer à être présents, malgré les difficultés financières asphyxiantes traversées par leurs société du fait de la pandémie du Coronavirus, à la faveur des relations privilégiées entre les deux pays, ainsi qu’entre les professionnels du secteur des deux bords ».

Gnetnews