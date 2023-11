Tunisie : Le ministre du Tourisme rencontre le bureau exÃ©cutif de la FTH autour de la marche de l’activitÃ© touristique

Tunisie : Le ministre du Tourisme rencontre le bureau exécutif de la FTH autour de la marche de l’activité touristique

La marche de l’activité touristique, et les priorités de la prochaine période ont été au centre hier, mardi 07 novembre, d’une rencontre entre le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, et le bureau exécutif de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH).

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a ainsi rencontré, la présidente de la fédération tunisienne de l’hôtellerie, et les membres de son bureau exécutif, où il était question de marche de l’activité touristique et des priorités de la période à venir, en présence notamment, du Directeur Général de l’ONTT, rapporte, en substance, le ministère du Tourisme dans un communiqué.

La réunion était une occasion d’évoquer la situation des établissements hôteliers, et d’écouter les préoccupations des professionnels du secteur.

Gnetnews