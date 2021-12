Tunisie : Le ministre du Transport appelle à renforcer les liaisons aériennes entre les Sud de Tunisie et d’Algérie

Le ministre du Transport, Rabiï Majidi, s’est entretenu hier, jeudi 30 décembre, avec le PDG d’Air Algérie, Amine Messouara, accompagné du Directeur Général d’Air Algerie Technics, Mourad Hachelaf, en présence du directeur général de l’aviation civile, Habib Mekki, et du PDG de Tunisair, Khaled Chili.

La rencontre a porté sur les domaines de partenariat entre les compagnies Tunisair et Air Algérie en matière commerciale et technique, et les moyens de les hisser au niveau des relations bilatérales entre les deux pays.

Le ministre du Transport a appelé à consolider les liaisons aériennes entre les Sud de Tunisie et d’Algérie, et d’élargir les perspectives d’échange d’expériences, notamment en matière de formation des pilotes, saluant la compétence des deux pays dans ce domaine, ce qui leur permet d’exporter cette expérience aux pays africains.

Le PDG d’Air Algérie a salué cette rencontre positive qui traduit la volonté des deux pays, représentés par leur compagnie nationale respective, de relancer les perspectives de coopération entre les deux parties.

Gnetnews