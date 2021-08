Tunisie : Le mois dâ€™aoÃ»t marque lâ€™allÃ©gement des restrictions, les dispositions rÃ©visÃ©es dans le Grand-Tunis

Tunisie : Le mois d’août marque l’allégement des restrictions, les dispositions révisées dans le Grand-Tunis

L’activité a repris de plus belle hier soir, dimanche, 01er août, avec un couvre-feu raccourci, débutant à 22 heures, au lieu de 19 h, comme c’était le cas depuis lundi dernier.

Les rues étaient animées à la tombée de la nuit dans le Grand-Tunis, retrouvant l’ambiance estivale d’antan, qui s’est éclipsée pendant le mois de juillet, circonstances sanitaires obligent. Une torpeur accentuée pendant la dernière semaine du mois écoulée avec un couvre-feu prolongé de 19h à 5h du matin, en vertu d’un décret présidentiel paru dans la foulée des annonces présidentielles de dimanche 25 juillet.

Le mois d’août marque, ainsi, un véritable démarrage de l’été, au milieu d’une situation sanitaire encore critique, une situation politique encore floue, et une reprise de l’activité économique et commerciale attendue notamment avec le démarrage jeudi 05 août de la saison des soldes.

Incitation au Télétravail

Les restrictions sont allégées notamment dans le Grand-Tunis. Les gouverneurs de Tunis, l’Ariana, la Manouba et Ben Arous ont annulé le confinement les week-end, ainsi que l’interdiction de la circulation de et vers le Grand-Tunis.

Ils ont adapté les dispositions au décret présidentiel, en termes d’horaires du couvre-feu, de levée des tables et chaises dans les cafés et restaurants à 19 h, tout en maintenant l’interdiction des manifestations publiques et privées dans les espaces publics et fermés, la suspension de la prière du vendredi jusqu’à nouvel ordre, ainsi que la suspension des marchés hebdomadaires.

Les 04 gouverneurs ont, par ailleurs, appelé les secteurs public et privé à se mettre au télétravail.

Le décret présidentiel rendu public en fin de semaine a appelé les chefs des structures administratives publiques à encourager le télétravail, de manière à limiter le travail présentiel, excepté les agents de sécurité intérieure, les militaires, les agents de la douane, le personnel de santé, etc.

Le décret a exhorté les entreprises privées à faire de même.

Gnetnews