Soldes d’été: Démarrage prévu pour le 5 aôut

Le ministère du Commerce a dévoilé ce vendredi la date du début des soldes d’été. ceux-ci ont été fixé au 5 août pour une durée de six semaines. Ainsi cette période prendra fin le 16 septembre prochain.

Dans son communiqué le ministère indique que « les commerçants sont appelés à faire réussir ce rendez-vous et à veiller à l’application des dispositions de la Loi n° 98-40 du 2 Juin 1998 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale, vu l’importance de cette saison et son impact positif sur la vie économique et sur le pouvoir d’achat du citoyen”.

Gnetnews