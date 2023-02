Tunisie : Le mouvement diplomatique sera annoncé prochainement

Le mouvement diplomatique qui sera annoncé prochainement a été au centre d’une rencontre hier, lundi 20 février 2023, à Carthage entre le président de la république, Kaïs Saïed, et le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar.

Le chef de l’Etat a mis l’accent sur « le rôle qui sied aux diplomates à l’étranger à tous les niveaux, notamment celui de trouver les voies et moyens d’une coopération entre la Tunisie et ses frères. » Outre « le rôle des consuls en matière d’encadrement des Tunisiens à l’étranger, en œuvrant dans le cadre de l’impartialité totale, et en gérant les affaires des Tunisiens dans les meilleurs conditions », indique la présidence dans un communiqué.

Saïed a pris connaissance des résultats de la participation de la Tunisie au Sommet africain, et les réunions organisées avec des responsables africains.

Il a été aussi question des résultats de la réunion de haut niveau sur al-Quds tenu, récemment, au Caire. Le chef de l’Etat a affirmé « le droit palestinien légitime à sa terre spoliée, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif ».

« La Palestine est dans l’âme de tout Tunisien, et devra être dans l’âme de tout homme libre dans le monde », a-t-il dit, déplorant l’obstruction sur le militantisme du peuple palestinien, « lorsqu’un martyr tombe en défense de son droit, il n’est quasiment évoqué qu’à la fin des bulletins d’informations », a-t-il dit.

« Nombreux sont ceux qui voudraient que l’on intériorise la culture de la défaite, qui est plus grave que la défaite, elle même, mais nous n’avons foi que dans la culture de la victoire, et celle de surmonter les défis », a asséné le président de la république.

Saïed a, par ailleurs, affirmé que « la souveraineté de la Tunisie est au-dessus de toute considération, l’on ne s’immisce pas dans les affaires intérieures des autres, et nous n’acceptons aucunement toute ingérence dans nos affaires », a-t-il affirmé.

Gnetnews