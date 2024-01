Tunisie : Le mufti de la république reçu à la Kasbah, les valeurs modérées de l’Islam mises en avant

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a rencontré hier, lundi 29 janvier 2024, au palais du gouvernement de la Kasbah, le mufti de la république, Cheikh Hichem Ben Mahmoud.

Le mufti lui a présenté un aperçu des activités de son cabinet dans ses différents services, et ses contributions aux conférences internationales, rapporte la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

La Tunisie avait une présence distinguée et de nombreuses participations, pour mettre en avant le caractère modéré de l’Islam, et ses finalités visant à diffuser la paix et la quiétude à travers les différents coins du monde, a-t-il souligné.

Gnetnews