Tunisie : Le mufti lance un appel à la solidarité et à la générosité pour sauver la patrie

Le mufti de la république appelle les hommes d’affaires, les gens bienfaisants, et les personnes aisées à l’intérieur et à l’extérieur de la patrie, à être solidaires de leur pays, et à lui venir en aide, afin qu’il puisse surmonter sa crise économique et sociale.

Othman Battikh s’adresse, dans un communiqué, aux charitables et généreux, ceux qui ont contribué à acheter les équipements médicaux au profit des hôpitaux pour sauver les personnes infectées par le Coronavirus.

« En ces circonstances économiques et sociales difficiles, votre patrie vous appelle à poursuivre ce don et cet élan de générosité, pour sortir le pays de la crise », écrit-il.

Il s’agit là d’ »un devoir religieux et moral ». « L’adhésion au sauvetage de la patrie est un devoir pressant qui sera suivi de sérénité, de progrès, et de stabilité sociale et politique », souligne le mufti.

« Dans le conseil, la cohésion, et la solidarité résident les attributs de la force, de la fierté et de la dignité. Autrement, ce sera la déchéance et l’effondrement », prévient-il.

Gnetnews