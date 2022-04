Tunisie : Le niveau de représentation des Etats-Unis à Tunis sera au niveau d’ambassadeur (ambassade)

L’ambassade des Etats-Unis à Tunis, a affirmé mercredi, dans un communiqué, son engagement en faveur des relations bilatérales entre la Tunisie et les Etats-Unis, signalant que son « niveau de représentation diplomatique en Tunisie sera à celui d’ambassadeur ».

La chancellerie fait état de « la fin de mission de l’ambassadeur Donald Blome en Tunisie, après trois ans, c’est la période connue pour l’accréditation ».

D’ici la nomination d’un nouvel ambassadeur, la chargée d’affaires Natasha Franceschi, dirigera les affaires de l’ambassade, indique-t-elle, évoquant « une tradition diplomatique d’usage ».

La nomination d’un nouvel ambassadeur US requiert une candidature de la Maison blanche, et un vote du Congress américain, ajoute-t-elle.

L’ambassade répondait ainsi aux critiques suite à la nomination d’une chargée d’affaires en remplacement de l’ambassadeur, Donald Blome, immédiatement après la fin de ses missions.

L’ex-ambassadeur avait chargé Natasha Franceschi le 08 avril 2022, suite à une cérémonie officielle.

La chargée d’affaires a pris ses fonctions en Tunisie en novembre 2021, en tant que cheffe adjointe de la mission US. Elle a travaillé à Washington et a occupé différents postes diplomatiques dans le monde, notamment en Slovaquie, Irak, et à la mission américaine auprès de l’alliance atlantique, OTAN.

