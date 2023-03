Tunisie : Le nouveau cahier des charges des jardins d’enfants interdit cette activitÃ© aux associations (ministre)

Tunisie : Le nouveau cahier des charges des jardins d’enfants interdit cette activité aux associations (ministre)

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des séniors a déclaré, ce vendredi 17 Mars, que « le cahier des charges régissant l’ouverture des jardins d’enfants a été élaboré, dans sa nouvelle version, à l’issue d’un processus consultatif et participatif, avec la profession et l’ensemble des intervenants, en tenant à consacrer trois priorités stratégiques ».

Ces priorités consistent « à garantir l’intérêt suprême de l’enfant, en le faisant bénéficier de services de qualité, tenir compte des capacités économiques et financières des jardins d’enfants privés dont le nombre s’élève à 6 mille, employant près de 20 mille cadres éducatifs, outre la prise en compte des moyens et des charges pesant sur les parents, afin de garantir la croissance de leurs enfants dans un environnement sain et sûr ».

La ministre a ajouté, lors d’une conférence de presse, que le nouveau cahier des charges interdit aux associations d’exercer cette activité, à l’exception de l’Union tunisienne de Solidarité sociale (UTSS), l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), l’Organisation tunisienne de l’éducation et de la famille, et l’Union nationale des aveugles.

Cette disposition a été prise « suite aux cas de violence et de maltraitance enregistrés contre les enfants, ainsi que les accidents résultant de la négligence ayant donné lieu au décès, dans ces institutions relevant des associations, lesquelles adoptent des programmes et des approches contraires aux programmes officiels du ministère ».

Le nouveau cahier des charges stipule que l’ensemble des activités des jardins d’enfants s’exercent, obligatoirement, dans le cadre du programme officiel du ministère.

Six espaces anarchiques dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Tatouine, Sfax, et Mehdia ont été fermés, lesquels ont été créés par des associations, en dehors du cadre légal, a-t-il indiqué.

Le cahier des charges prend en considération la capacité financière de la famille, en interdisant aux jardins d’enfants de contraindre les parents à fournir des fournitures scolaires et à leur demander des dépenses supplémentaires, à l’occasion des fêtes. Il prévoit, par ailleurs, une progressivité en matière de sanctions, en permettant au promoteur de se défendre et en le prévenant des dysfonctionnements par les moyens légaux.

Le cahier des charges fixe la moyenne d’encadrement au sein de ces établissements à 25 enfants pour chaque puéricultrice, et prévoit la révision des délais du dépôt des dossiers de création des jardins d’enfants du 01er Mars au 15 Août, au lieu de l’ancienne période du 01er avril au 31 Mai.

Gnetnews