Tunisie : Le nouveau DG de l’hÃ´pital militaire installÃ© dans ses nouvelles fonctions

Tunisie : Le nouveau DG de l’hôpital militaire installé dans ses nouvelles fonctions

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, a installé hier, mercredi 04 janvier 2023, dans ses nouvelles fonctions le colonel-major, Mohamed Ben Salah, en tant que Directeur Général de l’hôpital militaire de Tunis, en présence des cadres supérieurs du ministère.

Mémiche a salué les efforts déployés par le corps médical et paramédical, et le personnel administratif et technique de cette institution, en vue de promouvoir les prestations médicales, outre leur soutien aux autres organismes publics de santé, indique le ministère de la Défense dans un communiqué.

Le ministre de la Défense a appelé à appuyer davantage l’hôpital militaire, par des ressources humaines médicales et paramédicales, à améliorer les conditions de travail dans les différents services et laboratoires médicaux, et à réunir les conditions adéquates à la conservation des médicaments, conformément aux standards internationaux.

Il a appelé à accorder l’intérêt absolu en termes de prise en charge aux militaires et civils relevant du MDN, à leurs familles, aux retraités, aux blessés des opérations terroristes, et aux familles des martyrs.

