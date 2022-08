Tunisie : Najla Bouden se réunit avec Taboubi et Majoul en vue du démarrage du dialogue social

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu hier, lundi 15 août, à Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

La rencontre a porté sur plusieurs affaires liées à la marche des services publics, outre le pacte signé entre la cheffe du gouvernement, le Secrétaire Général de l’UGTT et le président de l’UTICA.

Les solutions ne pourraient être sectorielles, mais devraient s’inscrire dans un cadre plus global et national tenant compte des revendications légitimes du peuple tunisien, selon des choix nationaux constants, a affirmé le chef de l’Etat.

Ce faisant, une séance de travail s’était tenue hier entre les trois parties précitées à la Kasbah ayant convenu du démarrage des séances de dialogue portant sur les aspects sociaux, économiques et financiers pendant cette semaine.

La locataire de la Kasbah, le chef de la centrale syndicale et le président du patronat avaient signé vendredi dernier un contrat social, dit « le contrat de la persévérance » pour faire face aux défis exceptionnels, d’ordre social, économique et financier, consolider la souveraineté nationale et l’indépendance de la décision nationale.

