Tunisie : Le parquet ordonne le placement en détention préventive d’un suspect pour « spéculation et blanchiment d’argent présumée »

Le parquet a décidé de placer en détention préventive un suspect pour « blanchiment d’argent présumé, spéculation de produits de consommation, sans en approvisionner le marché local. »

Revenant sur les faits dans un communiqué paru dimanche, le ministère de l’Intérieur indique que la sous-direction des enquêtes économiques et financières à la direction de la police judiciaire s’est saisie, sur ordre du parquet, de deux affaires judiciaires : La première porte sur « un complot contre la sécurité alimentaire générale de l’Etat », et la seconde a trait au « blanchiment d’argent, l’importation sans préavis, transactions en devises entre résident et non-résident, sans l’approbation de la banque centrale de Tunisie, et non-déclaration des biens en vue d’une évasion fiscale », contre un chef d’entreprise opérant dans le commerce de café.

Des informations sont parvenues à la police judiciaire, au district de police de l’Arina, selon lesquelles, le suspect est en possession d’importantes quantités de métal précieux, et de montres de luxe, ajoute le ministère.

Suite à une perquisition de son domicile, en coordination avec le parquet, six montres de luxe, ainsi que 05 voitures de luxe ont été retrouvées.

Il s’est, par ailleurs, avéré que la personne en question procède au trafic de devises, lors de ses nombreux voyages et achète, à chaque fois, six montres, dont la valeur est comprise entre 25 mille et 600 mille dollars, qu’il introduit sur le territoire national, et puis les revend à l’étranger, à des prix exorbitants, selon la même source.

Le suspect a, également, reconnu s’être mis d’accord avec l’un de ses pairs de ne pas approvisionner le marché en café.

Suite à une perquisition au siège des entreprises en question, 50 tonnes de café d’une valeur de 1.7 million de dinars ont été saisies, l’ordre a été donné de les réinjecter sur le marché. Une somme de 150 mille dinars, 22 plaques de métal jaune et blanc, etc. ont été, également, retrouvés.

Il a été placé en garde à vue, et les investigations se poursuivent.

