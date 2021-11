Tunisie : Le parti des Travailleurs appelle à instituer un impôt sur la fortune, et à changer les billets de banque

Le parti des travailleurs considère « les résultats de quatre mois de mainmise de Kaïs Saïed sur l’ensemble des pouvoirs, comme étant négatifs, transgressant les espérances et ambitions populaires ».

Dans une lettre ouverte au peuple tunisien, parue hier soir quatre mois après l’annonce du président de la République des dispositions exceptionnelles le 25 juillet dernier, la formation politique considère que « les choix suivis sont les mêmes, et sont antinationaux et impopulaires ». « La persistance dans les mêmes choix traduit que le régime au pouvoir procède fondamentalement d’un principe de castes ».

Le parti considère que « l’expérience des quatre mois, est un échantillon des programmes et conceptions populistes dangereux et chimériques, portés par Kaïs Saïed, et qui ne font qu’aggraver les tragédies du peuple ». « Son accaparement de l’ensemble des pouvoirs, et le fait qu’il œuvre en vue d’une constitution conservatrice, d’un régime présidentialiste, et d’une loi électorale uninominale, vont conduire à l’annulation de la vie civile et publique, en s’en tenant à un pouvoir personnel », a-t-il averti.

Le parti estime que « la solution la moins coûteuse pour la Tunisie et son peuple, ne réside dans le fait de parier sur un régime ayant prouvé son échec, mais par la chute totale du régime en en construisant un nouveau sur ses ruines ».

Le parti des travailleurs appelle « le peuple tunisien et ses forces progressistes, partis, organisations et associations, à unifier leurs visions et efforts en vue de sortir la Tunisie et son peuple de cette impasse, à travers la construction d’un nouveau régime politique national, démocratique et progressiste, rompant avec tous les choix jusque-là adoptés ».

Le parti réclame « un moratoire sur la dette, en entamant immédiatement un audit sur l’endettement et un référendum sur l’annulation de la dette odieuse ».

Il a pressé l’Etat à récupérer les 12.6 % milliards de dinars, objet d’évasion fiscale, auprès de personnes et entreprises.

Le PT appelle à instituer un ISF, impôt sur les grandes fortunes, destiné aux entreprises et entités ayant amassé de grands bénéfices pendant la pandémie du Coronavirus (banques, compagnies d’assurance, opérateurs Télécom, grandes surfaces, etc.) et à obliger les sociétés offshore de ne pas transférer leurs bénéfices à l’étranger.

Il propose, par ailleurs, de revoir la politique d’importations, en préservation des devises, et de procéder, immédiatement, à changer les billets de banque, en donnant une occasion au marché parallèle de s’intégrer dans l’économie formelle.

Le parti suggère, par ailleurs, derevoir les salaires, et privilèges du président de la république, des ministres et hauts responsables, en adéquation avec le revenu médian, dans le pays, etc.

Gnetnews