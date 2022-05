Tunisie : Le philosophe Abou Yaareb Marzouki convoquÃ© Ã  comparaitre devant une brigade sÃ©curitaire

Tunisie : Le philosophe Abou Yaareb Marzouki convoqué à comparaitre devant une brigade sécuritaire

Le collectif Citoyens contre le Coup d’Etat annonce la convocation du penseur et philosophe, Abou Yaareb Marzouki, pour comparaître devant une brigade sécuritaire.

Le collectif dénonce « une décision absurde », accusant « le pouvoir du fait accompli de criminaliser la pensée et l’expression, et ce suite aux articles du philosophe, dans la lutte contre le coup d’Etat, selon son point de vue dans la pensée et la philosophie politique ».

L’initiative démocratique exprime, dans un communiqué, paru dimanche, sa « solidarité absolue » avec le philosophe, Abou Yaareb Marzouki, appelant « les forces politiques et civiles, les structures de défense de la liberté d’expression, les leaders d’opinion, les écrivains et penseurs…à faire face à cette dangereuse dérive putschiste, qui poursuit sa témérité autoritariste en terrifiant les créateurs et penseurs ».

Le collectif pointe la tentative « d’imposer un régime totalitariste, pour réduire au silence le pays, à travers l’usage des appareils de l’Etat ».

Un véritable élan de solidarité s’est exprimé sur les réseaux sociaux, en faveur du philosophe, connu et reconnu sur le double plan régional et international, rejetant qu’il soit jugé pour ses opinions, ses analyses et ses écrits.

