Tunisie : Le plan de relance du tourisme décliné lors d’un conseil ministériel

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier, mardi 12 juillet, à la Kasbah un conseil ministériel sur le plan de relance de l’activité touristique, pendant la période de l’après-Covid-19.

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a présenté un exposé sur le plan de reprise de l’activité touristique, visant, principalement, la préservation du tissu économique, et des postes d’emploi.

Il a évoqué les grands axes visant le développement du tourisme tunisien à moyen terme, en fixant les projets et les priorités.

Le Plan de relance s’articule autour de sept principaux volets : santé, environnement, transport, assurance, diversification, promotion et commercialisation, ainsi que la préservation du tissu économique et commercial.

Il comporte des mesures urgentes, et d’autres à court et moyen terme.

Les mesures urgentes visent à garantir l’assurance privée et de soins, et l’approvisionnement régulier des établissements et sites touristiques, ainsi que la préservation du tissu économique.

S’agissant des mesures à court terme, elles portent sur le soutien des activités du transport, avec ses différents modes, le soutien de la commercialisation de la destination tunisienne sur les marchés touristiques prioritaires, la consolidation des programmes de promotion, et les campagnes de communication destinées au marché touristique intérieur, et enfin le lancement des campagnes de propreté et de l’esthétique du milieu.

Concernant les mesures à moyen terme, elles portent, principalement, sur le lancement du programme national de restructuration financière des établissements hôteliers, la consolidation des dispositions législatives et incitatives pour appuyer davantage le secteur touristique, la poursuite des efforts de communication et de commercialisation…

Il s’agit aussi de diversifier l’offre touristique actuelle, de créer de nouveaux produits dans le cadre du partenariat public/privé, de consolider la transition digitale des établissements touristiques, outre la structuration du transport touristique, tous types confondus.

Gnetnews