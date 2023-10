Tunisie : Le PLFC 2023 adopté en commission des finances, la dette publique devrait atteindre 82,2 % du PIB

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a affirmé que la situation économique nationale a été marquée, malgré les facteurs endogènes et exogènes, par l’accroissement du PIB, la stabilité du taux de change du dinar, le repli progressif de l’inflation, et la hausse des exportations aux prix courants.

Lors d’une audition, hier jeudi, au sein de la commission des finances et du budget de l’Assemblée des représentants du peuple, au sujet du projet du budget de loi de finances rectificatif, la ministre a indiqué qu’en matière d’exécution du budget de l’Etat jusqu’à fin août 2023, les recettes fiscales et non-fiscales, et les ressources propres ont connu une évolution, par rapport à la même période de l’année 2022. Outre l’évolution des dépenses, due essentiellement, à la hausse des dépenses des hydrocarbures, de l’investissement, des opérations financières, et du financement, rapporte ce vendredi l’Assemblée dans un communiqué.

Le budget de l’Etat de l’année 2023 a enregistré une hausse de 1325 MD, avec un déficit budgétaire de près de 12288 MD, ce qui requiert la mobilisation des ressources d’endettement dans la limite de 21 931 MD. La dette publique devra avoisiner les 80.2 % du PIB, a-t-elle noté.

Interrogée sur le bien-fondé de la révision des hypothèses du budget 2023, la ministre a expliqué que la valeur ajoutée de nombreux secteurs, notamment le secteur agricole, était négative, ce qui a impacté les équilibres financiers, outre le fait que les prix des hydrocarbures n’aient pas été augmentés tout au long de l’année, ce qui a donné lieu à des pressions au niveau des dépenses de subvention.

Le recours à l’endettement intérieur est, principalement, du au refus des crédits conditionnés attentatoires à la souveraineté nationale, a-t-elle déclaré, signalant que la politique adoptée par le président de la république est la négociation d’égal à égal avec les bailleurs de fonds étrangers, ce qui préserve notre dignité et notre souveraineté nationale.

Le PLF rectificatif 2023 a été adopté par la commission des finances, au terme de cette séance.

