Tunisie : Le pont reliant el-Jorf à Djerba Ajim, le bureau d ‘études présente l’état d’avancement de ses travaux

L’état d’avancement de l’étude de faisabilité du projet du pont reliant el-Jorf à Djerba Ajim a été au centre d’une séance de travail, tenue hier lundi 15 Mai 2023.

Le bureau d’études, SCET TUNISIE, a présenté l’avancée des études de ce projet, qui en est, actuellement, à sa deuxième phase, et portant, essentiellement, sur l’élaboration des études techniques préliminaires, ainsi que des études économiques, financières, environnementales et sociales des différentes hypothèses proposées, en vue de déterminer l’hypothèse la plus appropriée pour la réalisation de ce projet, selon les standards techniques internationaux.

Les travaux topographiques ont été, par ailleurs, achevés à ce stade, et l’on en est actuellement, à l’étape de réalisation des travaux géotechniques terrestres et maritimes.

La ministre de l’Equipement a affirmé la nécessité de travailler, et coordonner davantage entre les différents intervenants, pour accélérer la fin de cette étude, en vue d’entamer les recherches permettant de trouver un bailleur de fonds pour la réalisation de cet important projet national.

Gnetnews