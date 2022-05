Tunisie : Le pouvoir sâ€™apprÃªte Ã  dissoudre les partis et Ã  arrÃªter leurs dirigeants (NÃ©jib Chebbi)

Tunisie : Le pouvoir s’apprête à dissoudre les partis et à arrêter leurs dirigeants (Néjib Chebbi)

Ahmed Néjib Chebbi a déclaré ce jeudi 05 Mai lors d’une conférence de presse, tenue dans l’urgence, que « des informations leur sont parvenues, de sources dignes de foi et concordantes, selon lesquelles, le pouvoir s’apprête à dissoudre les partis et à arrêter leurs dirigeants, ainsi que des personnalités nationales et à les assigner à résidence ».

« Nous avons été devant un dilemme soit garder ces informations pour nous, et laisser les choses se produire, soit s’adresser à l’opinion publique et aux acteurs politiques afin de les mettre devant leurs responsabilités en matière de défense de la liberté et de la démocratie », a-t-il souligné, qualifiant ces informations « d’extrêmement graves ».

Lors de cette conférence de presse relayée sur les réseaux sociaux, Chebbi a indiqué que ces informations ont été confortées par ce qui s’écrit sur Facebook, sur la préparation des actions dimanche prochain, pour viser les sièges des partis.

Il a encore indiqué qu’un groupe a tenté d’incendier hier le siège du mouvement Ennahdha à Sakiet Ezzit (Sfax), mais le feu a été maîtrisé rapidement.

Chebbi a ajouté que « depuis le 25 juillet, il y a une mainmise sur tous les pouvoirs, d’une manière illégale, ce qui suscite de nombreuses craintes sur les droits et les libertés ».

Il a, par ailleurs, dénoncé les procès militaires des civils, « un degré supplémentaire à l’échelle de l’effondrement que vit le pays ».

« Le front de salut va contrer toutes ces tentatives qui menacent les acquis de l’Etat et de la démocratie », a-t-il souligné.

Gnetnews