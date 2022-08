Tunisie : Le Premier ministre japonais participera aux différents travaux de la Ticad (MAE)

Le Premier ministre japonais participera à distance aux différents travaux de la « TICAD 8 », « compte tenu de l’importance qu’accorde le Japon à la réussite de cette de cet événement international important », annonce le ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, citant un communiqué du gouvernement japonais.

Le ministère affirme que la Tunisie et le Japon poursuivent activement leurs concertations afin de garantir les meilleures conditions de réussite à la 8ème édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique ( « TICAD 8 »), suite à l’annonce selon laquelle M. Fumio Kishida a été testé positif au Covid-19.

Le département du Nord Hilton confirme que le ministre des Affaires étrangères nippon, Yoshimasa Hayashi, conduira la délégation japonaise aux travaux de la Ticad 8.

Fumio Kishida a souligné le 22 août, lors d’une conférence de presse, que « la 8ème session de la « TICAD », qui se tiendra pour la première fois depuis le début de la pandémie du Covid-19, constitue un cadre opportun d’échanges de haut niveau sur l’avenir du partenariat stratégique entre l’Afrique et le Japon et sur les mécanismes concrets à même de le renforcer et d’en assurer la durabilité ».

Le Premier ministre japonais a ajouté que la « TICAD 8 » marquera « l’engagement de son pays en tant que partenaire fiable et stratégique de l’Afrique ».

La Tunisie réitère, pour sa part, être pleinement disposée à accueillir la « TICAD 8 » et à garantir le succès de ses travaux et ce, en étroite coordination avec la partie japonaise, l’Union Africaine ainsi que les autres organisateurs.

« L’objectif ultime étant de faire de cet évènement international non seulement une étape phare sur la voie du raffermissement du partenariat afro-japonais et intra-africain, mais aussi un catalyseur pour l’investissement étranger dans notre pays », conclut la même source.

Gnetnews