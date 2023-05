Tunisie : Le prÃ©sident de la rÃ©publique adresse une lettre au gouverneur de Sharjah, aux Emirats arabes unis

Tunisie : Le président de la république adresse une lettre au gouverneur de Sharjah, aux Emirats arabes unis

La ministre des Affaires culturelles, Hayett Ktat Guermezi, est en visite à l’Emirat de Sharjah (الشارقة), où elle a rencontré, le lundi 08 Mai 2023, son gouverneur et membre du Conseil suprême fédéral des Emirats Arabes Unis, son Altesse, Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, et lui a transmis une lettre du président de la république, Kaïs Saïed, et une invitation à se rendre en Tunisie.

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et l’Emirat de Sharjah dans les domaines culturels, de création, de pensée, des arts, et du patrimoine, outre l’échange des expériences et des compétences.

Gnetnews