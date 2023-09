Tunisie : Le président de la république annonce le 24 décembre, date du premier tour des élections des conseils locaux

Le président de la république, Kaïs Saïed, a annoncé hier, jeudi 21 septembre, qu’un décret appelant les électeurs aux élections des conseils locaux, qui auront lieu le 24 décembre 2023, allait paraitre.

Présidant un conseil des ministres à Carthage, le chef de l’Etat a expliqué le choix de cette date, pour sa concomitance avec la commémoration de la date du 24 décembre 2010, où les deux martyrs de la la ville de Menzel Bouzayène (gouvernorat de Sidi Bouzid), Mohamed Laamari et Chawki Hidri (ayant succombé à ses blessures à l’hôpital) sont tombés.

Le premier tour des élections aura lieu le 24 décembre 2023, dans le cas on aucun candidat n’aura obtenu une majorité absolue, un deuxième tour sera organisé, à l’issue de la proclamation des résultats du premier tour, où s’affronteront les deux candidats qui auront le plus grand nombre de votes.

Le chef de l’Etat a énuméré, en préambule, les projets de loi à l’ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres. Le premier texte porte sur la délimitation territoriale des districts de la république et les gouvernorats qui relèvent de chaque district. Le deuxième projet de loi porte sur la répartition des circonscriptions électorales et la délimitation des sièges qui leur sont consacrées, lors de l’élection des membres du Conseil national des régions et des districts.

Le Conseil devait plancher, par ailleurs, sur un projet de loi portant vérification intégrale des opérations d’insertion et de recrutement au sein de la fonction publique, et les entreprises publiques depuis janvier 2011, et un quatrième projet de loi, amendant le décret n’o 1245 de l’année 2006, du 24 avril 2006, régissant l’octroi des postes fonctionnels au sein de l’administration centrale et la déposition de ces postes.

