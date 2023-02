Tunisie : « Le président de la république appuie le processus de réconciliation en Libye » (Ammar)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a affirmé « la place qu’accorde la Tunisie à l’Afrique, dans le cadre de sa politique étrangère, partant de sa foi de la communauté de destin, et et la nécessité de consolider l’action africaine conjointe, en vue d’améliorer le vécu du continent, dans ce contexte international critique ».

Participant hier, dimanche 19 février 2023, aux travaux du 36ème sommet de l’Union africaine, autour de la situation de la paix et de la sécurité au Continent africain en 2022, le ministre a réitéré « la détermination de la Tunisie à contribuer aux efforts politiques, diplomatiques et sécuritaires, pendant son mandat au Conseil de la paix et de sécurité africain 2022 – 2024, en vue d’instaurer la paix et la sécurité en Afrique, » rapporte, en substance, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Nabil Ammar a affirmé « la détermination du président de la république à appuyer le processus de réconciliation en Libye, étant entendu qu’il n’y a pas lieu d’une sortie de crise dans ce pays, que dans le cadre d’une solution inter-libyenne, fondée sur le dialogue et le consensus entre les protagonistes politiques en vue d’une Libye unie et stable ».

L’Algérie a appelé à, son tour, les protagonistes libyens à régler la crise sans ingérence étrangère », tout en préservant « l’unité et la souveraineté » de la Libye.

Gnetnews