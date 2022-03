Tunisie : Le président de l’UTICA rencontre une mission du FMI

Le président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul, a reçu ce vendredi 25 Mars, au siège du patronat, une mission du Fonds monétaire international (FMI) conduite par la directrice adjointe de la région du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, Taline Koranchelia, et le représentant du FMI en Tunisie, Chris Geiregat, en présence de membres du bureau exécutif de l’organisation patronale.

Les discussions ont porté sur la situation économique, sociale et financière, et les moyens pour notre pays de surmonter les difficultés, en optant pour le consensus autour d’un programme de réformes, attendu dans différents secteurs.

Les représentants de l’UTICA ont livré la vision du patronat et ses suggestions pour la redynamisation de l’économie nationale et la relance de l’investissement.

