Tunisie : Le prÃ©sident du CSM revient sur lâ€™arrestation de Nabil Karoui

Tunisie : Le président du CSM revient sur l’arrestation de Nabil Karoui

Le président du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) a affirmé ce lundi 04 juin que « les dernières arrestations de personnes suspectées dans des dossiers ayant préoccupé l’opinion publique, portent sur des décisions liées à des parcours judiciaires, et sont le résultat des investigations et partant, on ne peut parler d’une approche sélective à ce sujet. »

Dans une déclaration à Assabah el-Ousbouiï, dans son édition de ce lundi, il a indiqué que les arrestations sont les résultats des parcours d’usage, et il n’y a pas de pressions à ce sujet, appelant celui qui a des preuves de l’inverse de le prouver. « Tout le monde est appelé à respecter les décisions judiciaires, qui ne peuvent être discutées que dans les tribunaux », a-t-il ajouté.

Le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, a été arrêté en décembre dernier, ainsi que le ministre de l’Environnement et des affaires locales, Mustapha el-Aroui.

Le président du CSM a ajouté que « la lourdeur des mesures judiciaires pénales ne peut laisser penser à l’impunité », assurant que les personnes autour desquelles pèsent des soupçons de corruption seront tôt ou tard jugées.

« La règle est que le juge émet des décisions sans tenir compte des personnes ou des intérêts », a-t-il dit.

La parution des décisions en ce moment précis intervient conformément à des données objectives, liées soit à la fin des recherches préliminaires, soit à la parution des résultats d’une expertise judiciaire, celui qui prétend le contraire, qu’il le prouve, a-t-il martelé.

Gnetnews