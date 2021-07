Tunisie : Le prÃ©sident n’est pas sorti de la constitution et ses dÃ©cisions sont une rectification du processus (EchaÃ¢b)

Tunisie : Le président n’est pas sorti de la constitution et ses décisions sont une rectification du processus (Echaâb)

Le mouvement Echaâb annonce ce lundi 26 juillet son « soutien » aux décisions annoncées par le président de la république, et les considère comme « une voie pour rectifier le processus de la révolution, violé par les forces antirévolutionnaires, à leur tête le mouvement Ennahdha et le dispositif au pouvoir dans son ensemble ».

Dans un communiqué rendu public ce matin, le mouvement du peuple affirme que « le président de la république n’est pas sorti, à travers ces décisions, de la constitution, mais s’est comporté, comme le lui dicte la responsabilité dans le cadre de la loi et de la constitution, en préservation de la patrie, de la sécurité du pays et son indépendance, et en garantissant la bonne marche des rouages de l’Etat ».

Le parti appelle la présidence de la république « à préserver les acquis réalisés dans le domaine des libertés publiques et privées, et la réalisation démocratique dont les lobbies de corruption ont parié sur la déviation vers une démocratie factice, sans teneur sociale souveraine ». Il l’appelle, par ailleurs, à considérer ces nouvelles dispositions, « comme étant provisoires, dictées par des circonstances exceptionnelles dans le pays, et qui disparaitront avec la disparition des causes les ayant engendrées ».

Echaâb appelle le peuple « à préserver le caractère pacifique de sa contestation, ainsi que les biens publics et privés et à ne pas se laisser entraîner derrière les tenants du chaos ».

