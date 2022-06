Tunisie : Le président sera en haut de la pyramide du pouvoir , et le gouvernement n’aura pas une mission exécutive (Belaïd)

Le président-coordinateur de l’instance consultative pour une nouvelle république, Sadok Belaïd, a affirmé que le président dans la nouvelle constitution, allait avoir la suprématie, par rapport aux structures constitutionnelles et partisanes.

Dans un entretien avec el-Wataniya 1, il a indiqué que la prérogative du choix et de la nomination du chef du gouvernement allait revenir au président de la république, et non au parti vainqueur aux élections législatives, comme il est le cas dans la constitution de 2014.

Cette fonction ne requiert pas la présence d’une personnalité partisane, a-t-il souligné.

Il a ajouté que le gouvernement sera une instance « هيئة حُكمية » pour présenter les initiatives, et ses missions ne sont pas exécutives. Cette instance sera le moteur de l’économie, a-t-il dit.

Il a, encore, déclaré que l’Assemblée allait avoir un rôle législatif, uniquement.

S’agissant des instances constitutionnelles, et de la Cour constitutionnelle, Belaïd a considéré qu’il n’y a pas de raison que ces instances soient inscrites dans la constitution.

Gnetnews