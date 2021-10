Tunisie : Le prince hÃ©ritier Mohamed Ben Salman fÃ©licite KaÃ¯s SaÃ¯ed, Ã  lâ€™occasion de la fÃªte de lâ€™Ã©vacuation

Tunisie : Le prince héritier Mohamed Ben Salman félicite Kaïs Saïed, à l’occasion de la fête de l’évacuation

Le prince héritier saoudien, président du conseil des ministres et ministre de la Défense, l’émir Mohamed Ben Salman Abdelaziz al-Saoud, a dépêché un télégramme au président, Kaïs Saïed, à l’occasion de la commémoration de la fête de l’évacuation, annonce ce jeudi 14 octobre l’agence de presse saoudienne.

L’émir saoudien a exprimé « ses sincères félicitations et ses vœux de bonheur et de santé au chef de l’Etat et au peuple tunisien, sur la voie du progrès et de la prospérité ».

La Tunisie célébrera demain, vendredi 15 Octobre, le 58ème anniversaire de la fête de l’évacuation.

