Tunisie : Le prix de rÃ©fÃ©rence du mouton de sacrifice fixÃ© Ã  14 dinars/ le kg

Tunisie : Le prix de référence du mouton de sacrifice fixé à 14 dinars/ le kg

Une séance de travail ayant réuni, hier mercredi 22 juin, les différents intervenants en matière d’élevage a décidé d’opter pour un prix de référence de vente de moutons de sacrifice, en prévision de l’Aïd el-Idha, à 14 dinars/ le kg, au niveau de points de vente organisés.

Dans une déclaration à la TAP, le directeur de l’unité de production animale à l’UTAP, Mnaouer Sghaïer, a indiqué que cette séance de travail ayant réuni des représentants du groupement interprofessionnel des viandes rouges, la société Ellouhoum, l’office de l’élevage et de pâturage, et l’UTAP, a convenu de fixer le prix de référence des ovins à 14 dinars.

Selon ses dires, ce prix convient à l’éleveur, qui souhaite vendre les moutons consacrés à l’Aïd el-Idha entre le 9 et le 10 juillet 2022.

Il a ajouté que ce prix a augmenté d’un dinar, par rapport aux prix de l’année dernière (13 dinars), signalant que « la hausse serait de l’ordre de 50 dinars pour le mouton de sacrifice, dont le poids est en moyenne de 40 kg, écartant ce qui est relayé, selon lequel, les prix vont augmenter de 100 à 150 dinars ».

Les participants à cette réunion ont décidé d’opter pour ce prix pour les moutons, tous poids confondus, et il n’y a plus de distinction entre les moutons qui pèsent moins ou plus de 40 kg, comme c’était le cas auparavant, a-t-il fait savoir.

Des points de vente seront aménagés relevant du groupement interprofessionnel des viandes rouges, de l’office de l’élevage et de l’office des terres domaniales, a-t-il ajouté.

Il a appelé les éleveurs à adhérer à la vente des moutons de sacrifice au kg.

Les moutons de sacrifice sont estimés, selon ses dires, à plus d’un million 500 mille têtes.

Il a, encore, indiqué que les prix des aliments pour bétail composés destinés à l’engraissement des ovins, ont connu une hausse sans précédent, de près de 40 %, soit de 270 dinars, la tonne.

