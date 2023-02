Tunisie : « Le processus de justice transitionnelle suit sa route, les dossiers de 1746 accusés examinés par les juridictions spécialisées »

La présidente de l’Instance Vérité & Dignité (IVD), Sihem Bensédrine, a déclaré, ce jeudi 23 février 2023, que « le processus de justice transitionnelle n’est pas bloqué, mais n’a pas été appuyé par des réformes dans les domaines de la sécurité, de la justice, ainsi que dans les secteurs bancaire et administratif ».

Intervenue à l’ouverture d’une conférence sur le processus de justice transitionnelle, Bensedrine, citée par Shems et Jawhara, a indiqué que « l’instance avait traité pendant son mandat, (2014 – 2019) de nombreux dossiers inhérents aux aspects financier et bancaire, mais ils n’ont pas été pris en compte, et l’on s’est limité, uniquement, au dossier des violations et des victimes du despotisme, qui ne représente qu’une partie des sept composantes du dossier de la justice transitionnelle ».

Elle a ajouté que l’IVD avait soumis une série de recommandations contraignantes au gouvernement et à la présidence de la république, mais elles n’ont pas été mises en application ; le pays est en train d’en payer, aujourd’hui, la facture.

Selon ses dires, ce que vit la Tunisie, aujourd’hui, en termes de situation économique est le résultat de l’inapplication des recommandations de l’IVD, considérant que le processus de justice transitionnelle suit sa route. Les affaires examinées par les juridictions spécialisées, le sont avec des accusés ayant commis des violations graves et éreinté l’Etat matériellement, leur nombre est estimé à 1746 accusés, dont des personnalités influentes, a-t-elle indiqué.

Des accusations ont été adressées à ces personnes le 16 janvier dernier, a-t-elle souligné, qualifiant les affaires de « violations graves en termes de malversation financière et administrative ».

S’agissant des dernières arrestations, elle a considéré les personnes arrêtées comme étant « un bouc émissaire, et une couverture des crises que traverse le pays ».

Gnetnews