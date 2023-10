Tunisie : Le projet de loi de finances 2024 augmentera la dette et comporte des « hypothèses irréalistes » (Parti)

Le projet de loi de finances 2024 augmentera le taux de l’endettement, considère le courant démocrate.

Dans un communiqué paru à l’issue de son conseil national tenu les 28 et 29 Octobre à Tunis, Attayar considère que « contrairement au discours officiel, le projet de loi de finances 2024 n’était pas un projet pour le compter sur soi, mais un projet de loi pour compter sur l’endettement extérieur, et la hausse du taux de la dette ».

Le texte prévoit, selon le parti, « un faible taux de croissance, incapable de créer la richesse et de résorber le chômage ».

Le PLF 2024 opte, par ailleurs, pour « des hypothèses irréalistes, poursuivant les politiques de rafistolage, en l’absence de réformes structurelles de l’économie tunisienne, des finances publiques, malgré les larges prérogatives du pouvoir en place », souligne Attayar.

Ce faisant, le parti condamne « l’agression terroriste barbare perpétrée par l’entité sioniste contre le peuple palestinien depuis le 07 Octobre dans une extermination collective sans merci », réitérant « son soutien à la résistance palestinienne, » et appelant « toutes les fores ayant foi dans cette cause juste à unifier leurs efforts, pour se solidariser avec le peuple palestinien, en matière de défense de son droit légitime à l’autodétermination, et à la récupération de ses terres ».

Gnetnews