Tunisie : Le projet de loi de finances 2024 prévoit un soutien aux agriculteurs, une ligne de crédit pour les PME, des mesures d’économie d’eau…

Le projet de loi ide finances 2024 fixe les revenus du budget de l’Etat au cours du nouvel exercice à 49 160 000 000 dinars. Les dépenses du budget se monteraient, elles, à 59 805 000 000, soit un déficit budgétaire de 10 645 000 000.

La fonction publique, soit les ministères et ses services centraux et régionaux compte, quelque 656 961 agents autorisés en 2024.

Le PLF de la nouvelle année prévoit l’appui des ressources du fonds d’indemnisation des dommages découlant des catastrophes naturelles.

Du fait des changements climatiques actuels et la succession des années de sécheresse en Tunisie et leur impact sur le secteur agricole, et dans le but d’accélérer l’indemnisation des agriculteurs, le nouveau texte propose de nouvelles ressources supplémentaires, par le biais des dons, aides intérieures et extérieures, et toutes autres ressources pouvant être allouées audit fonds.

Le PLF 2024 allège la fiscalité sur le thé et le café importés par l’Office du Commerce de Tunisie, dans le cadre de la maîtrise des prix, et de la préservation du pouvoir d’achat.

Il prévoit également le soutien par l’Etat des petits agriculteurs dans le domaine de la céréaliculture; en appuyant leur inclusion financière, à travers l’allègement des charges financières au titre des crédits saisonniers qui leur sont octroyés par les banques, le texte propose de prolonger la prise en charge par l’Etat, a deux saisons agricoles supplémentaires : 2023/ 2024, et 2024/ 2025.

Il propose de prolonger l’application de la mesure d’octroi des crédits sans intérêts pour le financement de la réalisation de Majels (un bassin pour le stockage de l’eau pluviale) initiée, en vertu de la LF 2023, au 31 décembre 2024.

Le nouveau texte budgétaire créé une ligne de crédit pour l’octroi de crédits à moyen et long termes pour les petites et moyennes entreprises (PME), moyennant une enveloppe de 20 millions de dinars.

Une somme de 15 millions de dinars est allouée à la restructuration financière des PME.

