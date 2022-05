Tunisie : Le projet présidentiel risque d’instituer « un processus vertical et unilatéral »

Le parti « projet de la Tunisie » affirme ce mardi 24 Mai la nécessité de réviser le processus consultatif présenté par le président de la république, sur la forme, le fonds et la méthodologie, signalant que « ce processus annoncé par la présidence en vue d’un référendum sur la constitution, n’est pas à la hauteur des objectifs posés par la communauté nationale, et de la vulnérabilité de l’étape ».

Le parti considère, dans un communiqué, que « ce projet est de nature à instituer un processus vertical et unilatéral qui perdra, au fil du temps et avec la pratique, légalité et légitimité ».

Machrou Tounes affirme, dans un communiqué, que « l’obstination à aller de l’avant dans ce processus aggravera davantage la situation ».

« Le processus engagé après le 25 juillet était dépourvu de méthodologie efficiente, de participation nécessaire et de rapidité requise. Alors qu’il était destiné à régler la crise, il s’est transformé, lui-même, en crise », déplore le mouvement, regrettant « des cas s’apparentant à la violation des droits de l’homme ».

Le mouvement a rappelé « une proposition qu’elle a présentée la dernière période, pour sortir le pays de l’impasse actuelle et instituer un dialogue national sans conditions, encadré par une charte républicaine conduisant vers une 3ème république et garantissant le non-retour au passé ».

La formation politique a fait assumer aux forces qui étaient au pouvoir, à leur tête le mouvement Ennahdha, « la responsabilité du refus des appels à la révision des régimes politique et électoral, et leur attachement à une situation délétère, dont les résultats naturels étaient le processus du 25 juillet du fait d’une situation politique sans issue ».

Gnetnews