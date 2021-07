Tunisie : Le Qatar appelle à faire prévaloir la voix de la sagesse et à éviter l’escalade

Le Qatar affirme ce lundi 26 juillet « suivre les évolutions de la crise politique en Tunisie », appelant toutes les parties « à faire transcender l’intérêt du peuple tunisien frère, à faire prévaloir la voix de la sagesse, et à éviter l’escalade et ses répercussions sur le processus de la Tunisie, et son expérience ayant fait l’objet du respect de l’environnement régional et international ».

Le ministère des Affaires étrangères qatari s’est fait l’écho, dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews, de l’espoir de l’Etat du Qatar que « les parties tunisiennes emprunteront la voie du dialogue pour surmonter la crise, consacrer les attributs de l’Etat des institutions, et consacrer la force de la loi en Tunisie ».

Commentant les annonces faites la veille par le président de la république et la crise politico-constitutionnelle qui s’en est suivie, « le Qatar souhaite la préservation de la stabilité en Tunisie, et la concrétisation des aspirations du peuple à davantage de progrès et de prospérité ».

