Tunisie/ Constitution : « Un régime politique purement tunisien qui sera le moteur de l’économie » (Belaïd)

L’instance nationale consultative pour une nouvelle république rendra sa copie ce lundi 20 juin 2022, au président de la république, comportant le projet d’une nouvelle constitution.

La commission de dialogue devait, auparavant, faire la synthèse des propositions de la commission des affaires juridiques et de la commission des affaires économiques et sociales « en vue de l’instauration d’une nouvelle république, en concrétisation des aspirations populaires légitimes », comme le stipule le décret-loi n’o 30 de l’année 2022.

Dans une déclaration médiatique ce week-end, à l’issue de la réunion des deux commissions, le président-coordinateur de l’instance nationale consultative pour une nouvelle république, Sadok Belaïd, a indiqué que la mouture de la nouvelle constitution allait être remise ce lundi au chef de l’Etat.

Belaïd a affirmé que le régime politique inscrit dans la constitution est purement tunisien. « نظاما تونسيا صميما ».

« La Tunisie avait expérimenté le régime présidentiel avec Bourguiba et Ben Ali, comme elle a mis en œuvre le régime parlementaire, mais les deux ont été voués à l’échec », d’où l’intérêt de choisir un régime tunisien dans sa substance.

« Ce qui distingue la nouvelle loi fondamentale des anciennes constitutions, c’est l’intérêt accordé au volet économique, dans la mesure où l’actuelle étape requiert l’instauration d’un régime politique qui pousse l’économie du pays vers l’avant, et en sera le moteur », a souligné Belaïd.

Le président de l’instance consultative pour une nouvelle république a fait savoir que le premier chapitre de la constitution allait être consacré aux questions économiques et sociales et les moyens de promouvoir l’économie tunisienne.

Sadok Belaïd avait déclaré auparavant que « l’instance a choisi d’accorder beaucoup plus d’importance au volet économique, qu’au volet politique, en instaurant un régime équilibré entre une économie sociale-libérale, et une économie sociale et solidaire ».

« L’objectif principal des membres de la commission consultative est de sortir la Tunisie de sa crise actuelle, et d’éviter la grande crise créée par la constitution de 2014, ayant omis les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux du citoyen tunisien », a-t-il dit, cité par un communiqué de l’instance consultative.

Belaïd avait appelé à instaurer une bonne gouvernance de l’exploitation des richesses naturelles, et des ressources humaines, et à promouvoir la science, l’enseignement et la connaissance pour bâtir la Tunisie future.

Il, par ailleurs, révélé que la mouture de la nouvelle constitution allait comporter des principes généraux, des dispositions des anciennes constitutions, liées notamment aux libertés, inscrites dans la constitution de 2014, outre certains acquis de la constitution de 1959.

Gnetnews