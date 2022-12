Tunisie : Le report par le FMI de son accord avec la Tunisie, va accentuer les difficultÃ©s de son accÃ¨s Ã  un financement Ã©tranger

Tunisie : Le report par le FMI de son accord avec la Tunisie, va accentuer les difficultés de son accès à un financement étranger

L’agence de notation Moody’s a considéré que le report par le Fonds monétaire international (FMI), de l’approbation du nouveau programme de financement avec la Tunisie, est de nature à accentuer ses difficultés d’accéder à un financement étranger, et sera à l’origine de la dégradation de ses réserves en devise.

Le retard constaté en matière d’approbation du mécanisme élargi de crédit (MEDC), suite au report de ce point à l’ordre du jour du Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI), le 19 décembre 2022, va accentuer la dégradation de la note souveraine de la Tunisie, qui est actuellement de CAA1, et est en cours de révision en vue d’un abaissement, indique l’agence de notation dans son rapport, rendu public hier lundi.

Le nouveau programme du FMI est décisif pour le pays, d’autant qu’il va permettre de mobiliser de nouveaux financements supplémentaires pour le pays, dans le cadre de conventions bilatérales et multilatérales, à l’instar de l’Union européenne, et de la banque européenne de la reconstruction et du développement (BERD).

Les services du FMI et les autorités tunisiennes sont parvenus, le 15 Octobre, à un accord visant à appuyer les politiques économiques de la Tunisie par un accord au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) d’une durée de 48 mois et pour un montant d’environ 1,9 milliard de dollars.

Le nouveau programme, élaboré par les autorités tunisiennes et appuyé par le FMI, « vise à rétablir la stabilité macroéconomique, à renforcer les filets de protection sociale et l’équité fiscale, et à accélérer les réformes favorisant un environnement propice à une croissance inclusive et la création d’emplois durables », avait indiqué l’institution financière.

Le FMI avait alors appelé la communauté internationale « à apporter une contribution majeure à la réussite du programme des autorités en débloquant rapidement des financements supplémentaires ».

Le FMI avait reporté récemment l’examen et l’approbation de l’accord de la Tunisie, prévus hier, lundi 19 décembre.

Les autorités tunisiennes devront se diriger de nouveau à l’institution financière en début d’année, pour s’accorder sur une nouvelle échéance en vue de l’examen du dossier tunisien.

Gnetnews