Tunisie : Le SNJT appelle les journalistes « à boycotter » la plénière consacrée à l’examen et au vote du règlement intérieur

Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) appelle les journalistes « à boycotter les travaux de la plénière consacrée au vote du projet du règlement intérieur, à ne pas publier ou retransmettre toutes les informations liées à cette plénière et à focaliser sur l’interdiction des journalistes d’exercer leur droit à la couverture ».

Le syndicat indique, dans un communiqué paru hier, lundi 10 avril, que « le président de l’Assemblée a décidé d’interdire la couverture de la plénière de ce mardi, par les représentants des médias privés et étrangers, et à se limiter à une retransmission directe, sur al-wataniya et la chaîne Youtube de l’Assemblée, en autorisant seuls les médias publics à en assurer la couverture, en contradiction avec ses engagements précédents de respecter la liberté et la pluralité du travail journalistique ».

Le SNJT appelle les journalistes à un sit-in devant l’Assemblée des représentants du peuple, ce mardi 11 avril, à partir de 09 : 30 mn, « en défense de leur droit d’accéder au parlement, pour ne pas qu’il se transforme en chambre close travaillant loin du contrôle sociétal ».

Le syndicat appelle « les députés du parlement et ses forces civiles et politiques à condamner ces pratiques, à soutenir la presse dans son combat pour faire respecter la liberté du travail journalistique, le droit du citoyen à l’information, et à consacrer le principe de transparence et de contrôle des instances représentatives élues ».

Gnetnews