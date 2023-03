Tunisie : Le SNJT rejette les nominations à la tête des médias publics

Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) rejette la nomination de ce qu’il qualifie « les symboles de la propagande novembriste, et de l’information de la pensée unique, dans le but d’avoir la mainmise sur les médias publics, et d’instaurer un paysage médiatique fondé sur la propagande, au détriment de l’objectivité et du professionnalisme ».

Le syndicat indique, dans un communiqué, que « le pouvoir a procédé, récemment, à la nomination de figures connues pour leur appartenance au régime de propagande novembriste, à la tête des médias publics, (TAP, radio tunisienne et télévision tunisienne), contre une exclusion méthodique et délibérée des compétences journalistiques indépendantes et professionnelles ».

Le syndicat considère que « le changement réel dans les entreprises médiatiques ne pouvait se limiter aux nominations, mais devrait les dépasser à une réforme organisationnelle globale, afin de les affranchir de l’ancien legs, qui en entrave le développement et l’action, et ce conformément à une gouvernance répondant aux standards démocratiques ».

Le syndicat des journalistes appelle le président de la république « à lancer un débat général réel sur l’avenir du secteur de l’information, en vue de mettre en place des politiques publiques globales, en traitant, d’une manière sérieuse, tous les problèmes, afin que la profession en particulier, et le secteur, en général puissent contribuer au développement de la société tunisienne ».

Gnetnews