Tunisie : Le Sultanat d’Oman salue l’apport des compétences tunisiennes et offre de nouvelles opportunités

Le ministre des Affaires étrangères Omanais, Badr Boussaidi, a rendu hommage aux compétences tunisiennes, dont son pays a bénéficié dans plusieurs domaines, notamment, la santé, l’enseignement et la justice.

Lors d’un entretien avec son homologue tunisien, Othman Jarandi, au Caire, en marge de a tenue de la 158ème session de la réunion de la ligue arabe, au niveau ministériel, le ministre omanais a fait état « d’opportunités d’investissement prometteuses dans les secteurs publics et privés, à travers des financements des fonds souverains omanais, lesquels étudient la réalisation de projets dans les domaines de l’industrie pharmaceutique, des composants automobiles et autres ».

Les chambres de commerce des deux pays peuvent œuvrer à arrêter, et concevoir ces projets, en attendant leur réalisation future, a-t-il dit.

Les deux ministres ont ainsi examiné les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, ainsi que la tenue de la commission mixte en vue d’ouvrir des perspectives de coopération, et d’en diversifier les domaines, tout en focalisant sur les secteurs promoteurs, à savoir la recherche scientifique et technologique, la santé, la consolidation des échanges commerciaux, outre le renforcement de la coopération technique et l’échange des expériences, rapporte un communiqué du département du Nord Hilton.

Les deux parties ont, par ailleurs, appelé à enrichir le cadre juridique régissant les relations de coopération entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman, à travers la signature de projets de convention et mémorandum d’entente répondant à leurs besoins respectifs, et les aidant à faire face aux défis conjoints.

Les deux ministres ont évoqué les points inscrits à l’ordre du jour de la réunion ministérielle arabe et ont échangé les points de vue autour des affaires posées, affirmant la nécessité de renforcer la concertation, à l’horizon des prochaines échéances internationales et régionales.

