Tunisie : Le syndicat condamne les agressions commises par les avocats contre les magistrats

Le syndicat des magistrats tunisiens appelle les autorités « à traiter, avec sérieux et rapidité, la question de sécurisation des tribunaux, et à assurer la sécurité des magistrats, qui siègent pour statuer sur les affaires de droit commun en général, et les affaires terroristes, en particulier ».

L’appel du syndicat intervient, dans un communiqué paru à l’issue, de la tenue de sa commission administrative mercredi pour discuter « les graves évolutions liées aux agressions survenues dans nombre de tribunaux, de la part de certains avocats ».

Le syndicat a ainsi, dénoncé, « les agressions contre les magistrats pendant l’accomplissement de leurs missions, d’autant qu’elles émanent, en partie, d’hommes de loi qui saisissent la gravité et l’immensité de tels actes, outre le fait qu’il s’agit d’une atteinte à la sacralité des tribunaux, et au pouvoir judiciaire. »

Le syndicat réclame « l’ouverture des enquêtes sérieuses et urgentes sur l’ensemble des dépassements, et contre toutes les parties dont l’implication est prouvée d’une manière directe ou indirecte ».

Le syndicat a fait assumer au conseil de l’ordre « la responsabilité de certaines dérives, graves et récurrentes, de la part de leurs affiliés contre les magistrats », réclamant « des poursuites disciplinaires contre tout avocat, ayant commis des dépassements passibles de poursuites pénales et de sanctions ».

« Ces agressions sont une tentative de faire pression sur les magistrats, en vue d’en troubler le travail et d’en influencer les décisions et jugements, comme elles représentent une rébellion contre les appareils de l’Etat, ses autorités, et une atteinte à la sécurité du pays, en général ».

Gnetnews