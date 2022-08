Tunisie : Le syndicat d’Attijari Bank répond aux rumeurs, et dit ne pas être un lieu pour « le règlement des différends politiques et diplomatiques »

Le syndicat de base d’Attijari Bank appelle les agents de l’institution « à être solidaires pour préserver la source de revenus de milliers de personnes, d’une manière directe et indirecte, la protéger des rumeurs, et ne pas l’entrainer dans les affaires politiques et diplomatiques ».

« La banque tunisienne, Attijari Bank, n’est et ne sera pas une place pour le règlement des différends politiques et diplomatiques, mais demeurera la propriété de ses employés, qui travaillent en son sein pour le bien du pays », souligne le syndicat.

Dans un communiqué rendu public hier, suite aux derniers évènements survenus le week-end écoulé, le syndicat précise que « Attijari bank est une banque tunisienne, régie par la loi tunisienne, et est un exemple en termes de partenariat entre l’investisseur étranger et l’investisseur tunisien ».

« La banque opère sur le marché financier tunisien, était et est encore un acteur économique important dans le tissu financier de la Tunisie », souligne-t-il.

« Attijari Bank est l’héritière de la banque du peuple et de la banque du Sud, et emploie plus de 1800 agents, d’une manière directe », souligne en substance le syndicat.

Gnetnews