Tunisie : Le syndicat dÃ©cide de renouer avec la remise des notes, aprÃ¨s un accord avec le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰ducation

Tunisie : Le syndicat décide de renouer avec la remise des notes, après un accord avec le ministère de l’Éducation

La commission administrative du syndicat général de l’enseignement secondaire a décidé hier soir, lundi, de renouer avec la remise des notes, après qu’un accord était trouvé avec le ministère de l’Education, qui sera signé ce mardi, a fait savoir le Secrétaire Général de la Fédération, dans une déclaration à la TAP.

« Après des séances de négociation éreintantes, nous sommes parvenus à un accord à minima, où tous les points en suspens dans l’accord de 2019 sont tranchés », a-t-il dit, évoquant des points inhérents aux suppléants, et aux directeurs agrégés, promotion de 2015, corps commun.

« Nous nous sommes mis d’accord autour de l’augmentation de la prime pédagogique de 300 dinars répartis sur trois ans, à partir du mois de janvier 2026, 2027 et 2028 ».

La commission a approuvé cet accord et l’a considéré comme étant « un accord à minima, dans le cadre des conditions économiques, sociales et politiques », a-t-il dit, faisant état « de prémisses positifs pour rattraper le volet évaluatif, et non cognitif, à travers la remise des notes (Ndlr : à l’administration), la tenue des conseils de classe, et autres mesures administratives qui ont été ralenties par la rétention des notes ».

Le Secrétaire Général adjoint de l’UGTT, Abdallah el Ichi, a déclaré, pour sa part, que « la commission administrative du syndicat de l’enseignement secondaire a terminé ses travaux et a accepté l’accord présenté par le ministère de l’Education, lequel sera signé demain au siège du ministère ».

Cet accord comprend « la concrétisation de revendications, notamment, l’actualisation de la prime de rentrée scolaire, l’annonce de promotions après leur gel, et la régularisation de la situation des directeurs et surveillants, à travers la création d’une prime, et une proposition de majoration des salaires sur trois ans : 2026, 2027 et 2028 ».

Gnetnews