Tunisie : Le syndicat du supÃ©rieur rÃ©clame le retrait d’une correspondance du ministre portant rÃ©duction de 20 % de la subvention de l’Etat

Tunisie : Le syndicat du supérieur réclame le retrait d’une correspondance du ministre portant réduction de 20 % de la subvention de l’Etat

Le bureau exécutif de la fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique critique la teneur de la correspondance du 06 décembre 2022, adressée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux présidents des universités, aux directeurs généraux des institutions de recherche scientifique, aux directeurs généraux des offices des œuvres universitaires, et au directeur général du centre d’édition universitaire…inhérente à la réduction de la subvention de l’Etat au titre du fonctionnement dans une proportion de 20 %.

Cette correspondance représente « un précédent grave d’un processus entamé depuis des années, ayant reposé, essentiellement, sur la politique de réduction des budgets des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, ce qui a attenté en profondeur au dispositif d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, et a marginalisé les instituions universitaires publiques, au service d’intérêts étriqués, et du secteur de l’enseignement supérieur privé », s’élève-t-elle.

La fédération considère cette réduction, comme étant révélatrice de « la contradiction criante entre ce que dit et ce que fait l’autorité, d’un côté, elle affirme la priorité accordée à l’éducation et à l’enseignement, et d’un autre côté elle procède à la réduction des budgets des institutions d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et d’œuvres universitaires, ce qui va toucher toutes les parties, soit des enseignants, chercheurs, étudiants, fonctionnaires », etc, fustige-t-elle.

L’organisation syndicale qualifie « le dispositif d’enseignement supérieur, et l’ensemble du dispositif d’éducation et d’enseignement, de locomotive pour le pays et son ascenseur social, et toute baisse de leur budget, est une atteinte stratégique de choix nationaux, sur lesquels a parié la Tunisie ».

Le bureau exécutif de la fédération a réclamé « le retrait de la correspondance en question, à cesser de sacrifier les instituions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, en les soumettant à des politiques d’austérité inavouées ».

L’organisation syndicale appelle « les présidents d’université, notamment les élus d’entre eux à adopter la demande de retrait de cette correspondance et à rejeter son application, du fait de l’extrême préjudice qu’elle porte à des institutions dont ils ont la charge ».

La fédération de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a exprimé ses dispositions à prendre toutes les dispositions militantes en vue de de contrer les tentatives d’atteinte au service public.

