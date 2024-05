Tunisie : Le taux de l’inflation recule et se situe Ã  7,2 % en avril

Tunisie : Le taux de l’inflation recule et se situe à 7,2 % en avril

L’Institut national de la Statistique annonce un recul du taux de l’inflation de trois points en Avril 2024.

Dans un communiqué rendu public, ce lundi 06 Mai, l’INS indique que le taux d’inflation se replie à 7,2% contre 7,5% au mois de mars. Ce recul de l’inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre avril et mars de cette année comparé à la même période de l’année dernière.

En avril 2024, les prix de l’alimentation augmentent de 9,2% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix du café en poudre de 35%, des viandes ovines de 25,5%, des huiles alimentaires de 21,4%, des condiments de 17,4%, des viandes bovines de 14,3% et des poissons frais de 12,1%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 7,1% en raison de la hausse des prix des produits de l’habillement de 9,8% et des produits d’entretien courant du foyer de 9%. Pour les services, l’augmentation des prix est de 5,6% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 10,4% et des services santé de 9,3%.

Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,9% au mois d’Avril, après une hausse de 0,7% le mois précédent. Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix de l’alimentation de 0,5% et des prix des produits de l’habillement de 6,3%.

Sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent de 0,5%, à la suite de la hausse des prix des volailles de 5,7%, des viandes ovines de 4,6%, des poissons frais de 2,9% et des prix des viandes bovines de 2,2%.

Les prix des légumes sont, en revanche, en baisse de 4,5% et les prix des fruits frais se replie de 2,8%.