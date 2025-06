Tunisie : le taux de remplissage des barrages en nette amélioration par rapport à 2024

Le taux de remplissage des barrages tunisiens s’est établi à 38,1 % au 27 juin 2025, marquant une progression significative de 27,4 % par rapport à la même période de l’année précédente, selon les dernières données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI). À cette date, les réserves d’eau cumulées s’élèvent à 902 millions de mètres cubes.

En comparaison avec la moyenne des trois dernières années (850,3 millions m³), cette amélioration reste toutefois modeste, avec une hausse de seulement 6 millions de m³.

Les barrages du Nord affichent les niveaux les plus élevés, avec un taux de remplissage de 44,5 %, soit 826,4 millions de m³ stockés – un volume en augmentation de 25 % par rapport à 2024. En revanche, les barrages du Centre et du Cap-Bon enregistrent des taux de remplissage plus faibles, atteignant respectivement 12,9 % (58,2 millions m³) et 28 % (17,2 millions m³).

Pour la seule journée du 27 juin, les apports en eau ont été estimés à 0,230 million de m³, dont la quasi-totalité provient des barrages du Nord. Durant la saison hydrologique actuelle (du 1er septembre 2024 au 26 juin 2025), les apports cumulés se sont élevés à 965,9 millions de m³, soit une progression de 48 % par rapport à la saison précédente.

