Tunisie : Le taux de remplissage des barrages tombe sous les 20%

La Tunisie enregistre un nouveau record alarmant dans la gestion de ses ressources hydriques : le taux de remplissage des barrages a chuté à 19,9%, marquant une baisse continue depuis cinq ans, selon un rapport de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) publié le 27 novembre 2024.

Cette situation survient malgré les récentes précipitations et inondations. Bien que celles-ci aient temporairement influencé les niveaux d’eau, aucune amélioration durable n’a été constatée. En septembre dernier, le taux de remplissage s’élevait encore à 23,3%.

Les chiffres confirment cette situation critique : le taux de remplissage des principaux barrages varie actuellement entre 5% et 30%, bien en deçà des niveaux observés il y a quelques semaines, où ils oscillaient entre 3% et 54%.

Avec cette baisse constante, la Tunisie fait face à une crise hydrique de plus en plus préoccupante. Cette situation appelle à une gestion plus adaptée des ressources et à la mise en place de stratégies visant à contrer les impacts du dérèglement climatique.

Gnetnews