Tunisie : Le taux de l’inflation atteint 10,2 % en janvier 2023

Le taux de l’inflation a atteint 10,2 % en janvier 2023, soit une légère hausse par rapport à décembre 2022 où il était de 10,1.

Dans ses derniers indicateurs de l’inflation et de la consommation, parus hier, dimanche 2023, l’Institut national de la Statistique note une petite décélération de 0,5 point de l’augmentation des produits alimentaires et boissons alcoolisées, soit 14,1 % en janvier, contre 14,6 % en décembre 2022.

Les articles d’habillement et chaussures se sont accrus, dans la même proportion, entre décembre 2022 et janvier 2023 soit 9.5 %.

Le logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles ont augmenté de 7.5 %, contre 7.0 %, le dernier mois de l’année écoulée.

Les transports ont enregistré, une hausse sensible, d’un point, soit 12.8 %, contre 11.8 %.

Dans son dernier communiqué rendu public, à l’issue de la réunion de son Conseil d’administration, et en se référant aux indicateurs de décembre 2022, la banque centrale de Tunisie avait indiqué que l’inflation en est à son niveau le plus élevé sur plus de trois décennies

Gnetnews