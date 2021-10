Tunisie : Le torchon brûle entre l’UGTT et l’UTICA, sur fond de la grève du secteur privé à Sfax

Le Secrétaire général adjoint de l’UGTT, Sami Tahri, a qualifié ce mercredi 27 octobre le communiqué de l’UTICA sur la grève du secteur privé à Sfax, de « scandale ».

Dans un post sur sa page officielle, Facebook, le dirigeant syndical déplore « un communiqué scandaleux de l’UTICA, selon lequel, la situation actuelle ne peut être celle des augmentations salariales et des privilèges ».

« C’est l’insolence du capital qui veut tirer profit de toutes les époques », fustige le porte-parole de la centrale syndicale.

L’organisation patronale s’était étonnée, dans un communiqué paru ce mercredi, de l’annonce d’une grève touchant plus de 170 entreprises de production dans le gouvernorat de Sfax, demain jeudi 28 octobre. « Ces agissements ne tiennent pas compte de la situation générale dans le pays », souligne-t-elle.

L’UTICA a ajouté qu’ »il était de son devoir de contrer toutes les menaces pesant sur les entreprises économiques, toute tentative d’atteinte à leur stabilité, et d’approfondissement de la situation déplorable dans la région qui vit une situation environnementale catastrophique, et une conjoncture économique critique ». « Il est inadmissible de compliquer davantage la tension sociale, de bloquer la machine de production et de détruire les postes d’emploi directs et indirects ».

Le patronat considère, par ailleurs, que « le moment n’est pas propice pour parler de majorations salariales et de privilèges, ce qui est de nature à alourdir les charges des entreprises, sans bénéficier aux employés, fait augmenter les prix et accentue l’inflation ».

« Que tout le monde regarde avec sérieux et réalisme la moisson de dix ans de frénésie revendicative et irresponsable, ayant donné lieu à la baisse de la compétitivité des entreprises, la hausse de la dette extérieure, les déséquilibres des finances publiques, et la détérioration grave de notre notre souveraine depuis 2011, ce qui nous pousse à adhérer, de force et non de gré, dans un processus de compression des dépenses et de sacrifices », affirme l’UTICA.

Gnetnews