Tunisie : Le trafic de bateaux n’a pas connu de perturbations, taux de participation Ã  la grÃ¨ve : 9 % (OMMP)

Tunisie : Le trafic de bateaux n’a pas connu de perturbations, taux de participation à la grève : 9 % (OMMP)

L’Office de la Marine marchande et des ports (OMMP) annonce que le taux de participation de ses agents et cadres à la grève est de 9%, évoquant une marche normale du travail.

Dans un communiqué paru cet après-midi sur sa page officielle Facebook, l’OMMP indique que le trafic des bateaux dans les ports maritimes commerciaux n’a pas connu de perturbations à l’entrée et à la sortie, à l’exception de certains cas.

L’OMMP cite un retard partiel et limité lié au trafic commercial à Sousse, Sfax et Gabès, à cause de l’arrêt de certaines opérations d’acconage et de manutention.

L’office ajoute que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir un seuil minimum de services, afin d’assurer l’activité commerciale, dont l’entrée et la sortie du bateau de croisière MSC OPERA, au port de la Goulette, aux horaires impartis, et selon le niveau requis de prestations.

Un service minimum a été également assuré en termes de sécurité et de contrôle, selon la même source.

Gnetnews