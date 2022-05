Tunisie : Le tribunal militaire rend son jugement dans l’affaire dite de l’aéroport

Le tribunal militaire a émis des jugements dans l’affaire dite de l’aéroport, avec des peines de prison allant de 03 à 06 mois, une seule personne bénéficie d’un non-lieu .

L’avocat Samir Dilou qui fait partie du collectif de défense dans cette affaire, les a rendus public sur sa page officielle Facebook :

Seïfeddine Makhlouf : 05 mois

Nidhal Saâoudi : 05 mois

Mehdi Zergouba : 06 mois

Mohamed Affes : 03 mois

Maher Zid : 03 mois

Lotfi Mejri (un passager qui a filmé les évènements) : 03 mois

Abdellatif Aloui : non-lieu.

L’avocat déplore que le prononcé du jugement ait intervenu « au terme d’une audience, sans plaidoiries, ni interrogatoires. »

« Le Juge d’instruction judiciaire a décidé un non-lieu contre trois accusés, et le juge militaire les a condamnés à une peine de prison pour les mêmes accusations. Pour tout cela, nous refusons que les civils soient jugés devant la justice militaire », écrit Me Dilou dans un second post.

